В Казани из-за угрозы атаки БПЛА задерживаются 28 рейсов

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» им. Г.Тукая приостановил свою работу с 3.35 мск в связи с угрозой атаки БПЛА. По информации Минобороны, над территорией Татарстана были сбиты четыре дрона, уничтоженные в Нижнекамске и Елабужском районе. Угроза атаки еще сохранена.

В результате ограничения полетов задержаны 11 рейсов на вылет и 17 рейсов на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Среди задержанных рейсов на вылет — направления в Санкт-Петербург, Сочи, Москву (Шереметьево, два рейса), Усинск, Екатеринбург, Горно-Алтайск. Значительно перенесено время вылета международных рейсов в Стамбул (с 7:15 на 12:00), Батуми (с 7:50 на 11:30) и Шарм-Эль-Шейх (с 8:45 на 9:50).

Прибытие рейсов в Казань задерживается из Челябинска, Перми, Москвы, Кемерово, Санкт-Петербурга, Иркутска, Усинска. Также отложены международные рейсы из Стамбула, Антальи, Астаны, Шарм-Эль-Шейха и Душанбе.

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила, что рейсы Кемерово — Казань, Иркутск — Казань и Душанбе — Казань задержаны в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Казани.

Рената Валеева