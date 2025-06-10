В Кремле назвали футбол гордостью и болью России

Фото: Динар Фатыхов

Футбол является гордостью и болью страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эти слова чиновник произнес на премьере фильма «Больше чем футбол».

— Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта — это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы по футболу отстранены от официальных международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин