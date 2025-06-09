В России физлица в два раза сократили покупки иностранной валюты на сумму 386 млрд рублей

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С начала 2025 года физические лица в России приобрели иностранной валюты на сумму 386 млрд рублей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Центробанк в своем Обзоре рисков финансовых рынков.

Спрос на валюту продолжает снижаться, что поддерживает рубль. В мае также заметили, что владельцы средств не стали активно переводить деньги в квазивалютные инструменты — общий объем вложений за первый квартал составил менее 50 млрд рублей.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В то же время в мае физические лица остаются крупнейшими нетто-покупателями акций, приобретя их на сумму 26,1 млрд рублей. Однако банки из числа системно значимых значительно сократили свои покупки акций, что также повлияло на рынок.

Напомним, что российский рубль занял третье место среди валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару в мае. Лидерами стали ганский седи и тайваньский доллар.



Анастасия Фартыгина