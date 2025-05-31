Рубль вошел в топ-3 валют с наибольшим укреплением к доллару в мае

Фото: Максим Платонов

Российский рубль занял третье место среди валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару в мае, показал анализ РИА «Новости» данных биржевых площадок. Лидерами стали ганский седи и тайваньский доллар.

Рубль укрепился к доллару на 4,34% по итогам последнего месяца весны. Для сравнения: ганский седи вырос на 37,66%, тайваньский доллар — на 7,42%.

В пятерку валют с наибольшим ростом также вошли:

корейская вона (+3,39%);

израильский шекель (+3,07%).

Среди других укрепившихся валют:

колумбийское песо (+2,72%);

норвежская крона (+2,61%);

тайский бат (+2,31%);

афгани и египетский фунт (по +2,13%).

Наиболее существенное падение продемонстрировала турецкая лира (-1,92%). Также в числе «антилидеров»:

гонконгский доллар (-1,09%);

аргентинское песо (-0,59%);

бразильский реал (-0,17%);

саудовский риял (-0,04%).

Напомним, что с начала 2025 года российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару, прибавив 38,8%. Это делает его самой сильной валютой среди всех мировых.

Матвей Гавриков