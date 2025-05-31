Рубль вошел в топ-3 валют с наибольшим укреплением к доллару в мае
Российский рубль занял третье место среди валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару в мае, показал анализ РИА «Новости» данных биржевых площадок. Лидерами стали ганский седи и тайваньский доллар.
Рубль укрепился к доллару на 4,34% по итогам последнего месяца весны. Для сравнения: ганский седи вырос на 37,66%, тайваньский доллар — на 7,42%.
В пятерку валют с наибольшим ростом также вошли:
- корейская вона (+3,39%);
- израильский шекель (+3,07%).
- Среди других укрепившихся валют:
- колумбийское песо (+2,72%);
- норвежская крона (+2,61%);
- тайский бат (+2,31%);
- афгани и египетский фунт (по +2,13%).
Наиболее существенное падение продемонстрировала турецкая лира (-1,92%). Также в числе «антилидеров»:
- гонконгский доллар (-1,09%);
- аргентинское песо (-0,59%);
- бразильский реал (-0,17%);
- саудовский риял (-0,04%).
Напомним, что с начала 2025 года российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару, прибавив 38,8%. Это делает его самой сильной валютой среди всех мировых.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.