Новости экономики

10:07 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Рубль вошел в топ-3 валют с наибольшим укреплением к доллару в мае

08:16, 31.05.2025
Рубль вошел в топ-3 валют с наибольшим укреплением к доллару в мае
Фото: Максим Платонов

Российский рубль занял третье место среди валют, которые сильнее всего укрепились к американскому доллару в мае, показал анализ РИА «Новости» данных биржевых площадок. Лидерами стали ганский седи и тайваньский доллар.

Рубль укрепился к доллару на 4,34% по итогам последнего месяца весны. Для сравнения: ганский седи вырос на 37,66%, тайваньский доллар — на 7,42%.

В пятерку валют с наибольшим ростом также вошли:

  • корейская вона (+3,39%);
  • израильский шекель (+3,07%).
  • Среди других укрепившихся валют:
  • колумбийское песо (+2,72%);
  • норвежская крона (+2,61%);
  • тайский бат (+2,31%);
  • афгани и египетский фунт (по +2,13%).

Наиболее существенное падение продемонстрировала турецкая лира (-1,92%). Также в числе «антилидеров»:

  • гонконгский доллар (-1,09%);
  • аргентинское песо (-0,59%);
  • бразильский реал (-0,17%);
  • саудовский риял (-0,04%).

Напомним, что с начала 2025 года российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару, прибавив 38,8%. Это делает его самой сильной валютой среди всех мировых.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаФинансыВластьОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть704.8
  • Нижнекамскнефтехим85.65
  • Казаньоргсинтез76.7
  • КАМАЗ98.8
  • Нижнекамскшина42.9
  • Таттелеком0.61