В Госдуму внесли законопроект о присвоении воинских званий добровольцам без прохождения сборов

Фото: Анастасия Фартыгина

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который позволит присваивать воинские звания добровольцам, находящимся в запасе, без необходимости проходить военные сборы. Документ уже опубликован в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

Изменения, вносимые в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», предполагают, что граждане, состоящие в добровольческих формированиях не менее шести месяцев, смогут получить звания без прохождения сборов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он разработан в соответствии с указаниями президента Владимира Путина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также сегодня сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, который запрещает авиакомпаниям самостоятельно устанавливать правила по весу и размеру ручной клади для пассажиров.



Анастасия Фартыгина