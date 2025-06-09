17 человек застряли на аттракционе в парке «Остров мечты» в Москве

Фото: Максим Платонов

В Москве в парке развлечений «Остров мечты» произошел инцидент, в результате которого 17 человек, включая пятерых детей, застряли на аттракционе «Воздушный поезд», сообщает RT на русском.

По информации экстренных служб, во время работы аттракциона произошла техническая остановка.

На место происшествия были направлены дежурные группы спасателей. Представитель пресс-службы парка сообщил, что все системы оповещения сработали сразу и после вызова специалистов аттракцион был восстановлен и продолжил работу.

Все застрявшие посетители были успешно освобождены и покинули аттракцион без каких-либо серьезных последствий. Парк продолжает функционировать, и инцидент находится под контролем соответствующих служб.

Напомним, что депутат Госдумы Владимир Плякин («Новые люди») обратился в Ростехнадзор с просьбой провести проверку безопасности всех аттракционов в стране после травмирования ребенка на аттракционе в Самарской области.



Анастасия Фартыгина