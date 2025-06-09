В Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик, прокуратура начала проверку
В Сабинском районе Татарстана на плотине у поселка Богатые Сабы утонул 15-летний мальчик, который плавал в несанкционированном месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
- По предварительной информации, инцидент произошел около 13.00.
На место происшествия выехал прокурор Сабинского района Раиль Шаймарданов. Прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств трагедии.
Накануне под Бугульмой, в Карабашском водохранилище, утонул пенсионер.
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