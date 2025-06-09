В Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик, прокуратура начала проверку

В Сабинском районе Татарстана на плотине у поселка Богатые Сабы утонул 15-летний мальчик, который плавал в несанкционированном месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительной информации, инцидент произошел около 13.00.

На место происшествия выехал прокурор Сабинского района Раиль Шаймарданов. Прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств трагедии.

Накануне под Бугульмой, в Карабашском водохранилище, утонул пенсионер.



Анастасия Фартыгина