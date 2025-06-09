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В Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик, прокуратура начала проверку

16:25, 09.06.2025
В Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик, прокуратура начала проверку
Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В Сабинском районе Татарстана на плотине у поселка Богатые Сабы утонул 15-летний мальчик, который плавал в несанкционированном месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

  • По предварительной информации, инцидент произошел около 13.00.

На место происшествия выехал прокурор Сабинского района Раиль Шаймарданов. Прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств трагедии.

Накануне под Бугульмой, в Карабашском водохранилище, утонул пенсионер.

Анастасия Фартыгина

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