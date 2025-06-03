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Под Бугульмой в Карабашском водохранилище утонул пенсионер

20:17, 03.06.2025
Под Бугульмой в Карабашском водохранилище утонул пенсионер
Фото: Динар Фатыхов

Трагический инцидент произошел на Карабашском водохранилище в Бугульминском районе. По информации ГУ МЧС России по Татарстану, утонул 70-летний мужчина.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы. По предварительным данным, погибший поплыл в водохранилище за радиоуправляемым корабликом, используемым для подкормки рыбы, который потерял управление.

Прибывшие на место происшествия спасатели ЗПСО №7 извлекли тело мужчины с глубины 5 метров, на расстоянии 100 метров от берега. Тело передано сотрудникам полиции.

В МЧС подчеркнули, что место происшествия не оборудовано для купания. Предварительной причиной трагедии названо несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Рената Валеева

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