КХЛ изменит правила игры в хоккей в сезоне-2025/2026 для повышения зрелищности

Фото: Олег Исаков

С сезона-2025/2026 в КХЛ вступят в силу новые правила, которые сделают хоккей более динамичным и зрелищным. Лига стремится к тому, чтобы матчи проходили быстрее и с меньшим количеством остановок. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Одним из ключевых изменений станет правило, позволяющее не останавливать игру, если шайба попадает в изогнутое стекло у скамеек запасных и возвращается на лед. Ранее в таких случаях игра останавливалась. Это новшество уже было протестировано в Молодежной хоккейной лиге в сезоне-2024/2025 и поможет сократить паузы в игре.

Также изменится правило о смене игроков: теперь команда не сможет менять состав перед вбрасыванием, если вратарь прижал шайбу, вызвав остановку игры. Кроме того, если игрок сначала играет в шайбу, а затем совершает подножку, то штрафной бросок не будет назначен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игроки, которые после остановки игры направляют шайбу в сторону ворот соперника, получат 10-минутный дисциплинарный штраф вместо малого. Также вводится малый штраф для тех, кто намеренно выбрасывает шайбу за пределы площадки.

Если тренер запрашивает пересмотр решения судьи, но его просьба не приводит к изменению, команда, инициировавшая запрос, получит малый штраф, а вбрасывание будет произведено в ее зоне защиты.

Напомним, что XVIII сезон КХЛ начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия. Регулярный чемпионат завершится 20 марта 2026 года, каждая команда проведет по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта, финальная серия начнется 11 мая, а седьмой матч финала запланирован на 23 мая 2026 года.



Анастасия Фартыгина