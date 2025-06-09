В Казани по делу о нарконаезде на 11 человек отправили в СИЗО таксиста — он нарушил условия домашнего ареста

Двум пассажиркам причинен тяжкий вред здоровью, следствие ждет результатов экспертиз

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский райсуд Казани заменил домашний арест реальным таксисту Евгению Крусеву — он обвиняется в нетрезвом вождении с поддельными правами, в результате которого 10 марта 2025 года на остановке улицы Вишневского были сбиты 11 человек. На заседании выяснилось — обвиняемый минимум дважды нарушил условия ранее избранной меры пресечения, передает журналист «Реального времени».

Факт нарушения выявили сотрудники ФСИН. По их данным, датчик слежения на ноге Крусева 30 и 31 мая указал — фигурант покинул пределы своей однокомнатной квартиры. При выходе на место сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обнаружили домашнего арестанта во дворе. «Покурить выходил, дома балкона нет», — объясняет таксист свои действия.

Заметим, что изначально в отношении Крусева тот же Приволжский райсуд избирал содержание в СИЗО, однако позже Верховный суд Татарстана посчитал возможным освободить его под домашний арест. Обвиняемый послабление не оценил.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, 10 марта, примерно за полчаса до полудня, автомобиль «Яндекс.Такси», двигаясь по улице Вишневского в сторону улицы Ершова, проехал по зоне посадки-высадки пассажиров на остановке. Это стало возможным в том числе потому, что маршрутный автобус был вынужден остановиться в трех метрах от края тротуара — припарковаться правильно мешали уже стоящие на остановке автомобили. Их водители, по данным «Реального времени», уже привлечены к ответственности. Пока шла посадка-высадка пассажиров, эти машины успели покинуть зону остановки, зато автомобиль такси проехал прямо между автобусом и тротуаром, не тормозя и сбивая всех на своем пути. Остановился он не сам — просто врезался в припаркованный чуть далее от остановки туристический автобус.

Как рассказывал «Реальному времени» пассажир того такси, водитель просто не контролировал движение: «Ему стало плохо, глаза закатились, руки были скрючены, за руль он не держался». Сам водитель Евгений Крусев, придя в себя, уверял — просто не выспался. Однако сначала тестирование, а затем экспертиза на наличие наркотиков дали положительный результат — на амфетамин и марихуану.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Позже выяснилось — Крусев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения. Был лишен водительских прав, а после истечения срока лишения обратился за новым удостоверением на основании поддельных медицинских справок о состоянии здоровья.

В уголовном деле таксиста три статьи:

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264) — тут потерпевшими признаны лишь двое из 11 пострадавших: 74-летняя женщина, которая выходила из автобуса с внучкой, и 61-летняя пассажирка, которая, наоборот, пыталась зайти в салон транспорта.

управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия (ч. 1 ст. 264.1 УК)

использование заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 327).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня Крусев просил не лишать его свободы. Суд решил иначе.

В данный момент следствие ожидает получения результатов автотехнической и судебно-медицинских экспертиз по данному делу.