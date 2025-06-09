Ремейк «Лило и Стич» стремительно приближается к отметке в 800 млн мировых сборов

Обновленная история о дружбе гавайской девочки Лило и инопланетного зверька Стича покорила зрителей по всему миру. Фильм уверенно приближается к впечатляющей отметке в 800 миллионов долларов мировых сборов.

На сегодняшний день картина собрала 772,5 миллиона долларов. Из них 335,7 миллиона пришлось на США, а еще 436,8 миллиона — на международный прокат. За первые четыре дня, начиная с 23 мая, фильм заработал 342 миллиона долларов, практически окупив свой бюджет в 100 миллионов.

Disney уже планирует создание продолжения популярного фильма.

