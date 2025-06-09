В казанском метрополитене мужчина почувствовал себя плохо и упал на рельсы

Машинист успел затормозить

Сегодня в казанском метрополитене в 11.57, при заезде на станцию «Суконная слобода» по второму главному пути, машинист электропоезда заметил человека, падающего на пути. Применив экстренное торможение, машинист предотвратил трагедию.

Пострадавший пассажир остался жив. Сотрудники метрополитена эвакуировали мужчину с путей и вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали молодого человека для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщил источник «Реального времени», мужчине 2005 года рождения стало плохо, он оступился и упал на пути.

В графике движения поездов сбоев не было.

Ранее «Реальное время» сообщало, что вечером 4 июня на станции «Козья слобода» произошел инцидент: в 23.36 задымилась соединительная муфта на высоковольтном кабеле из-за скачка напряжения.

Дмитрий Зайцев