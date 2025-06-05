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Казанский метрополитен объяснил причину задымления на станции «Козья слобода»

08:06, 05.06.2025
Казанский метрополитен объяснил причину задымления на станции «Козья слобода»
Фото: Динар Фатыхов

Вечером 4 июня на станции «Козья Слобода» произошел инцидент: в 23.36 задымилась соединительная муфта на высоковольтном кабеле из-за скачка напряжения. В ответ на это метрополитен переключился на резервный источник питания и включил вентиляцию. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Сотрудники метрополитена быстро справились с задымлением, и пожарные службы не потребовались. Как сообщили представители метрополитена, угрозы для жизни пассажиров не было.

На данный момент движение поездов на всех станциях продолжается в обычном режиме. Соединительная муфта была заменена специалистами метрополитена во время «ночного окна».

Анастасия Фартыгина

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