Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

В западных районах местами кратковременный дождь, гроза, локально град

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. В западных районах местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с, локально до 23 м/с. Утром температура составит порядка +17 градусов и выше, на западе от +21 градуса. Днем в Татарстане ожидается от +28 до +33 градусов, в Казани — от +30 до +32 градусов.



Галия Гарифуллина