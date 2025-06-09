Убыла в зону СВО: казанский суд объявил в розыск осужденную экс-замглавы Росреестра Татарстана

фото из архива. Фото: Реальное время

Сегодня Приволжский райсуд Казани огласил приговор по резонансному «делу БТИ и Росреестра Татарстана». Бывшему замруководителя регионального управления Росреестра по РТ Аде Зайдуллиной назначили 4 года колонии общего режима, однако брать под стражу было некого — она не явилась на приговор, поскольку покинула пределы Татарстана, передает из суда журналист «Реального времени».

Как сообщил «Реальному времени» защитник Зайдуллиной, его клиентка на прошлой неделе отправилась в зону СВО, чтобы повидаться с сыном — участником спецоперации, и уведомила об этом суд.

Согласно приговору, значительную часть обвинений с этой и других фигурантов дела суд сегодня снял — в связи с истечением сроков давности, ведь дело расследовалось аж шесть лет. В результате из восьмерки обвиняемых реальные сроки получили пятеро, при этом под стражу в суде взяли лишь двоих — одна получила отсрочку до достижения сыном 14-летнего возраста, еще один уже находился под стражей по другому приговору. Еще один из обвиняемых, ввиду прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, вышел из суда несудимым.

В прениях прокурор запрашивал для фигурантов дела почти полвека лишения свободы, из них 7 — для бывшей первой леди Росреестра по РТ.

Сегодня после оглашения приговора суд принял решение — объявить Аду Зайдуллину в розыск.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, по версии сотрудников СК и прокуратуры, преступления совершались в 2012—2018 годах, общий ущерб по 30 эпизодам дела составил 47 млн рублей, из которых большая часть — потери казанского муниципалитета. При этом исполком города гражданский иск по данному делу не заявлял. Его подала прокуратура на втором году судебного следствия, требуя вернуть в городскую казну 40,2 млн рублей — за 11 перепроданных участков и помещений, включая участок на улице Международной, собственниками которого стали граждане США.

В 4 млн рублей с небольшим оценен на следствии ущерб тех граждан, с которых участники схемы брали деньги на «взятки в Регпалату» и на оформление участков в собственность, не объясняя происхождение земли, считают в СК и прокуратуре. Еще в 400 тысяч рублей следствие оценило потери МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова от злоупотребления полномочиями со стороны директора МУП Михаила Мартыненко в 2018—2019 годах. Гражданские иски суд сегодня оставил без рассмотрения.

Вину в мошенничествах в составе группы не признал ни один из фигурантов.