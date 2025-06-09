Шадаев рассказал о преимуществах национального мессенджера

Фото: Михаил Захаров

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о скором запуске национального мессенджера, который не позволит использовать виртуальные и подменные номера для регистрации. Об этом пишет РИА «Новости».

— Авторизация будет происходить первично через SMS. Это исключит возможность использования подменных номеров, виртуальных номеров и так далее. Мы будем уверены, что за номером стоит реальный человек. Регистрация будет доступна только с использованием российских номеров, — пояснил Шадаев.

Новая платформа объединит функции мессенджера и доступ к государственным и муниципальным услугам. Авторизация через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации) потребуется только для доступа к государственным функциям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Сергея Боярского, главы комитета Госдумы по информполитике, закон о платформе может быть принят уже в этом месяце, а сама платформа запущена до конца года. Законопроект уже прошел второе чтение и готов к третьему.

Платформа позволит гражданам предъявлять цифровые документы для подтверждения возраста, льгот, обучения и т.д., а также подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи. Она также обеспечит взаимодействие с образовательными учреждениями через «Госуслуги».

Напомним, Минцифры рассматривало возможность интеграции портала «Госуслуги» с мессенджером Telegram, однако от этих планов было решено временно отказаться.

Рената Валеева