Минцифры отказалось от интеграции «Госуслуг» с Telegram

Фото: Михаил Захаров

Министерство цифрового развития рассматривало возможность интеграции портала «Госуслуги» с мессенджером Telegram, однако от этих планов было решено временно отказаться. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет ТАСС.

— Мы обсуждали запуск «Госуслуг» в Telegram, но не решились с определенными моментами, — заявил министр, не уточнив, что именно послужило причиной отказа от интеграции.

Вместе с тем Шадаев подчеркнул, что ведомство рассматривает варианты интеграции «Госуслуг» исключительно с российскими сервисами.

Ранее Минцифры официально опровергло информацию о том, что для доступа к порталу «Госуслуги» станет обязательной регистрация биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).



Рената Валеева