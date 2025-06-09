В Госдуме предлагают передавать данные о детях мигрантов в МВД

Ранее в России был принят законопроект о запрете мигрантам поступать в школы без знания русского языка

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о возможности передавать личные сведения детей мигрантов в МВД. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, — отметил председатель Госдумы.

В перечень данных, которые планируется передавать, войдут персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестов, сведения о зачислении ребенка в школу или отчисление, а также данные о том, содержатся ли родители ребенка в реестре контролируемых мигрантов.

МВД будет предоставлять органам управления образованием информацию о регистрации детей или их постановке на миграционный учет.

Напомним, 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.



Дарья Сайфиева