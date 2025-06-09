В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность»
В Татарстане с 09.20 снят режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в приложении МЧС.
- В аэропорту Казани в 3.35 мск ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявлением режима «Беспилотная опасность» на территории Татарстана. Ограничительные меры на прием и вылет воздушных судов сняли в 6.18 мск.
Рената Валеева
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