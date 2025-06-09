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В Татарстане за сутки произошло 18 пожаров и один инцидент на воде

09:39, 09.06.2025
В Татарстане за сутки произошло 18 пожаров и один инцидент на воде
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 8 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 18 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо этого, пожарные совершили 25 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также зафиксировано восемь выездов для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных бъектах республики за сутки произошло одно происшествие.

7 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана были задействованы в ликвидации последствий 18 пожаров.

Рената Валеева

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