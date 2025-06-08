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В Татарстане пожарные за прошедшие сутки боролись с 18 возгораниями

09:53, 08.06.2025
В Татарстане пожарные за прошедшие сутки боролись с 18 возгораниями
Фото: Реальное время

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки были задействованы в ликвидации последствий 18 пожаров, из них шесть произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе.

Спасатели совершили 27 выездов на ложные вызовы. Также пожарные четыре раза привлекались для взаимодействия с другими службами, а восемь раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.

Накануне в Казани в СНТ «Овощник-1» загорелся садовый дом. Пожар произошел днем в пятницу, площадь возгорания составила 32 кв. метра.

Анастасия Фартыгина
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