В Татарстане пожарные за прошедшие сутки боролись с 18 возгораниями

Фото: Реальное время

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки были задействованы в ликвидации последствий 18 пожаров, из них шесть произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе.

Спасатели совершили 27 выездов на ложные вызовы. Также пожарные четыре раза привлекались для взаимодействия с другими службами, а восемь раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.

Накануне в Казани в СНТ «Овощник-1» загорелся садовый дом. Пожар произошел днем в пятницу, площадь возгорания составила 32 кв. метра.



Анастасия Фартыгина