Фаррахов: иностранцы, оскорблявшие Россию за рубежом, не смогут въехать в страну

Фото: Реальное время

Иностранцам, совершившим действия, нарушающие интересы России, за пределами страны, будет запрещен въезд на территорию страны. Об этом заявил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в интервью «Известиям». Данное положение является частью законопроекта об аресте имущества граждан, нарушивших интересы России за рубежом, который Госдума приняла в первом чтении 13 мая.

По словам Фаррахова, вся информация о правонарушениях будет фиксироваться в соответствующих реестрах. При попытке въезда в Россию, будь то для туризма, участия в форуме или по любой другой причине, зафиксированное правонарушение и судебное решение станут препятствием для иностранца. Депутат подчеркнул, что закон ориентирован и на будущее, в частности, на тех, кто совершал противоправные действия против России после начала конфликта на Украине.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроект предусматривает расширение списка правонарушений, за которые возможно привлечение к ответственности как иностранных граждан, так и россиян, находящихся за рубежом. В него войдут, среди прочего, нарушение порядка деятельности иноагентов и дискредитация Вооруженных сил РФ. В качестве обеспечительной меры предполагается арест имущества.

Внедрение цифрового профиля мигранта также призвано усилить контроль над иностранцами на территории России.

Рената Валеева