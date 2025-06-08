В Перми новые автобусы вызвали транспортный коллапс

1 июня в Перми произошел транспортный коллапс на некоторых автобусных направлениях. После истечения срока пятилетних контрактов на части маршрутов сменились перевозчики, а вместе с ними в городе появились новые автобусы. Однако с техникой сразу же возникли проблемы.

Перевозчики отмечают, что кондиционеры в новых автобусах выключаются сами, а повлиять на это водители не могут. «Сами агрегаторы в автобусах по одному хорошие, а вот друг с другом на заводе поженить их не смогли», — рассказал владелец и руководитель АТП «АААвто» Александр Антипов.

Также водители жалуются на недостаточную регулировку управления дверьми. Помимо того, что они медленно открываются и закрываются, реагируют на нажатие кнопок водителями они не моментально и не сразу после остановки движения, а лишь через 2–3 секунды после полной остановки и нажатия кнопок. «И водители, и пассажиры видят и недовольны, что автобус уже стоит, а двери еще какое-то время не открываются», — отметил перевозчик Александр Антипов.

Большинство претензий пермских перевозчиков относятся к новым автобусам «ЛиАЗ». Представители предприятия заверили, что находятся в тесном контакте с пермскими перевозчиками и уже направили своих специалистов для диагностики автобусов в Перми. «Выявлено, что отдельные проблемы в эксплуатации транспорта связаны с недостаточным обучением водителей функционалу систем», — сообщили в «ЛиАЗ».



