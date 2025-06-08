Замминистра науки и высшего образования РФ оценила инициативу о допуске студентов к преподаванию в школах

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова высказалась о предложении допустить студентов классических направлений к преподаванию в школах. Она отметила, что инициатива актуальна в условиях дефицита кадров, но важно соблюсти баланс между работой и учебой студентов.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах. Поправками предлагается дополнить закон «Об образовании в РФ». Инициатива предлагает допускать к работе в школах студентов, обучающихся по соответствующим направлениям, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и программу профессиональной переподготовки по направлению «Образование и педагогические науки».

Петрова подчеркнула необходимость дополнительной профессиональной подготовки для студентов, чтобы они понимали особенности психологии обучающихся. Она также отметила, что система индивидуальных планов в университетах позволяет студентам совмещать учебу с работой в школах.



