В Госдуме предложили вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспорта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что парламентарии получают просьбы о возвращении обязательных отметок о браке и детях в паспортах.

«Об этом нас просят. Я считаю, что это было бы логично сделать», — сказала парламентарий.

По ее мнению, сейчас все данные максимально переводятся в электронный вид, но раз сохраняются бумажные паспорта, то информация должна дублироваться и там. Татьяна Буцкая отметила, что раньше в паспорте была вся информация о человеке: рождение, женитьба, дети. А сейчас паспорт «пустой», и люди выражают пожелания вернуть прежние правила.

Напомним, что постановлением правительства РФ в июле 2021 года отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях были переведены в разряд необязательных. В обязательном порядке в паспорте производятся только записи о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.



