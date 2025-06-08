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Происшествия

Смертельная авария в Апастовском районе: водитель «Лады» погибла

15:03, 08.06.2025

В Апастовском районе Татарстана 8 июня произошла авария со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции Республики Татарстан, водитель автомобиля «Лада» потеряла управление и выехала в кювет.

В результате машина опрокинулась. Женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.


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