Сегодня в Татарстане локально ожидаются ливни и до +29 градусов

В отдельных районах будет гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, локально ливни, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 4—9 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов и выше, на западе от +17 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +24 до +29 градусов, в Казани — от +26 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина