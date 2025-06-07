Суд взыскал с шоумена Сергея Зверева долг за ЖКУ в 18 тысяч рублей
Российский стилист и шоумен Сергей Зверев не оплачивал жилищно-коммунальные услуги почти год.
Фонд капитального ремонта подал иск против Зверева в апреле, требуя вернуть оплату за жилье, тепло и электричество. На тот момент сумма долга составляла 16 тысяч рублей. В мае суд удовлетворил иск фонда и обязал Зверева выплатить весь долг вместе с госпошлиной.
В результате суд взыскал с Сергея Зверева задолженность в размере 18 тысяч рублей.
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