Сафонов извинился перед партнерами за ошибку в матче с Нигерией
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов взял на себя ответственность за пропущенный гол в товарищеском матче против Нигерии (1:1), состоявшемся в пятницу на стадионе «Лужники». Встреча завершилась ничьей, прервав беспроигрышную серию российской команды, длившуюся девять матчей, напомнили в РИА «Новости».
Сафонов допустил ошибку на передаче, что привело к голу соперника.
— Старались играть через короткую передачу. Неправильно оценил ситуацию. Самый расстроенный здесь я, — признался вратарь журналистам.
Он подчеркнул свое желание играть за сборную и выразил благодарность российским болельщикам за поддержку.
— Каждый играет на максимум, даже если это товарищеский матч. Ребята поддержали, а я извинился перед ними. Говорят, что это рабочий момент. Я не чувствую себя лидером. Просто был ажиотаж, что меня не было здесь год и что я играл в Лиге чемпионов, — добавил Сафонов, недавно завоевавший с ПСЖ трофей Лиги чемпионов.
Также Сафонов пропустит следующий товарищеский матч сборной России против Белоруссии, который состоится 10 июня в Минске.
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