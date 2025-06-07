Сафонов извинился перед партнерами за ошибку в матче с Нигерией

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов взял на себя ответственность за пропущенный гол в товарищеском матче против Нигерии (1:1), состоявшемся в пятницу на стадионе «Лужники». Встреча завершилась ничьей, прервав беспроигрышную серию российской команды, длившуюся девять матчей, напомнили в РИА «Новости».

Сафонов допустил ошибку на передаче, что привело к голу соперника.

— Старались играть через короткую передачу. Неправильно оценил ситуацию. Самый расстроенный здесь я, — признался вратарь журналистам.

Он подчеркнул свое желание играть за сборную и выразил благодарность российским болельщикам за поддержку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Каждый играет на максимум, даже если это товарищеский матч. Ребята поддержали, а я извинился перед ними. Говорят, что это рабочий момент. Я не чувствую себя лидером. Просто был ажиотаж, что меня не было здесь год и что я играл в Лиге чемпионов, — добавил Сафонов, недавно завоевавший с ПСЖ трофей Лиги чемпионов.

Также Сафонов пропустит следующий товарищеский матч сборной России против Белоруссии, который состоится 10 июня в Минске.

Рената Валеева