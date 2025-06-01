«Пари Сен-Жермен» впервые выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер» 5:0

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал историческую победу, впервые выиграв Лигу чемпионов, обыграв итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале, который прошел в Мюнхене. Забитыми мячами отметились Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20 и 63 минуты), Хвича Кварацхелия (73) и Сенни Маюлу (86).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов попал в заявку на матч, хотя не вышел на поле. Он стал пятым россиянином, выигравшим этот турнир, присоединившись к другим известным игрокам. «Пари Сен-Жермен» стал второй французской командой, которая завоевала этот трофей, уступив в финале 2020 года «Баварии» со счетом 0:1.

Это также первая в истории Лиги чемпионов победа с разницей в пять мячей в финале. «Интер», трижды выигрывавший этот турнир, лишь раз за последние годы, дойдя до финала, снова не смог победить.

После успеха команды в Париже вспыхнули беспорядки, сообщает BFMTV. Полиция задержала более 130 человек, когда празднования победы превратились в столкновения с правоохранителями. «Я попросил стражей порядка решительно действовать для пресечения нарушений», — заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

Агентство AFP также рассказало, что на празднованиях в Гренобле также произошел инцидент: водитель автомобиля въехал в толпу фанатов, в результате чего четверо человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, а водитель был арестован. По предварительным данным, наезд был непреднамеренным.



Анастасия Фартыгина