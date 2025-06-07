Потушено 43 лесных пожара в 18 регионах России

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 43 лесных пожара на территории 18 регионов. Однако сложная лесопожарная обстановка сохраняется. На данный момент продолжаются работы по тушению 70 пожаров в 14 регионах страны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 134 человека, 425 единиц техники и 34 воздушных судна. Для мониторинга лесопожарной обстановки используется 87 воздушных судов.

В целях стабилизации ситуации в Забайкальском крае и Бурятии направлены дополнительные силы — 1 265 работников Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Ситуация остается напряженной: режим ЧС введен в шести регионах, особый противопожарный режим — в 54, а пожароопасный сезон объявлен в 86 субъектах России.

За 5 июня в России было ликвидировано 38 лесных пожаров в 17 регионах страны.

Рената Валеева