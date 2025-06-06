В России за сутки потушено 38 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 12 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 38 лесных пожаров в 17 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 74 лесных пожаров в 12 субъектах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 233 человека, 434 единицы техники и 32 воздушных судна. Кроме того, 77 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.





В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте России. В целом пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах страны.



Анастасия Фартыгина