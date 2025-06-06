Роспотребнадзор нашел сальмонеллу в сосисках «Папа может»

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках «Молочные» от Останкинского мясокомбината под брендом «Папа может». Результаты проверки опубликованы во ФГИС «Единый реестр проверок».

По данным ведомства, опасные бактерии были найдены в продукции, продаваемой в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области. Сосиски с сальмонеллой поставлялись из города Гагарина в Смоленской области, где находятся основные производственные мощности мясокомбината.

Ранее в продукции сети «Светофор» уже выявляли нарушения. В сырокопченой полусухой колбасе «Праздничная» и творожной массе «Монастырская буренка» обнаружили мясной клей — микробную трансглутаминазу, которая может вызвать проблемы с иммунитетом и кишечником. Небезопасные продукты производились «Сибирской продовольственной компанией». Проверка показала, что 5 из 10 образцов мясного ассортимента в магазинах сети не соответствуют требованиям.

