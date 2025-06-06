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Под Казанью в СНТ «Овощник-1» загорелся садовый дом из-за электроплитки

17:15, 06.06.2025
Под Казанью в СНТ «Овощник-1» загорелся садовый дом из-за электроплитки
Фото: Динар Фатыхов

В Казани в СНТ «Овощник-1» загорелся садовый дом. Пожар произошел днем в пятницу, площадь возгорания составила 32 кв. м. Пожарные прибыли на место и успешно потушили огонь. Никто не пострадал.

  • Источники «Реального времени» сообщили, что причиной пожара стала электрическая плитка.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает: используйте только технику заводского производства, не оставляйте включенное электрооборудование без присмотра и не подключайте одновременно несколько мощных приборов.

Напомним, что подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 5 июня отреагировали на девять пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе.

Анастасия Фартыгина

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