В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали 9 пожаров

Фото: Реальное время

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 5 июня отреагировали на девять пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, пожарные совершили 17 выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали для взаимодействия с другими службами. Также 8 раз пожарные привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

С 26 мая по 1 июня пожарные подразделения Татарстана ликвидировали 112 пожаров. В результате одного из них погиб один человек.

Анастасия Фартыгина