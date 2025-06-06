Только 36% казанцев довольны своими дачами

Фото: Реальное время

По данным Группы Ренессанс Страхование, лишь 36% жителей Казани полностью удовлетворены своими дачами. Меньше половины (42%) отмечают, что их загородные дома требуют ремонта, а каждый пятый (22%) вообще недоволен своей недвижимостью.

Большинство казанцев (57%) желают улучшить свои дачи в ближайшее время, но половина из них все еще ищет средства на доработки. 55% опрошенных планируют потратить на обновление дачи от 300 до 400 тыс. рублей, а 27% надеются уложиться в сумму до 300 тысяч.

Реальное время / realnoevremya.ru

72% казанцев планируют обращаться к специалистам для помощи в обновлении. Наиболее популярное желание — замена сантехники (45%), за ней идут обновление дверей (13%) и бытовой техники (12%). Многие рассматривают дачу как место для отдыха с семьей, а 27% считают, что там можно жить весной и летом.

Напомним, что большинство россиян предпочитают приобретать товары для дома и дачи через интернет. Согласно исследованию Роскачества, 54% опрошенных делают покупки именно в онлайн-магазинах. Наиболее популярными платформами остаются маркетплейсы и специализированные онлайн-магазины.



Анастасия Фартыгина