Исследование: россияне все чаще покупают товары для дома и дачи онлайн

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Большинство россиян предпочитают приобретать товары для дома и дачи через интернет. Согласно исследованию Роскачества, 54% опрошенных делают покупки именно в онлайн-магазинах. Наиболее популярными платформами остаются маркетплейсы и специализированные онлайн-магазины, передает «RT на русском».

Почти половина пользователей (48%) регулярно заказывает товары для дачи каждый сезон, а около трети (28%) делают покупки каждый месяц. Интересно, что 12% респондентов покупают товары даже чаще — раз в неделю. Лишь 4% опрошенных заявили, что никогда не использовали приложения для покупок.

Почти четверть россиян (22%) назвали цену определяющим фактором для покупки. Среди других важных критериев выделяются широкий ассортимент, положительные отзывы и высокое качество товаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако не обошлось и без негативных моментов. Наиболее распространенные жалобы пользователей касаются недостаточной информации о товарах, навязчивой рекламе, завышенным ценам и длительным срокам доставки.

Напомним, что жители Татарстана стали активнее обращаться к интернет-ресурсам с советами по садоводству и огородничеству. С начала года количество пользователей, изучающих практические рекомендации для дачников, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметный рост интереса зафиксирован среди подростков 14—17 лет.

Анастасия Фартыгина