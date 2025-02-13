В Госдуму внесен законопроект о штрафах за оправдание домашнего насилия

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Депутат фракции «Новые люди» Ксения Горячева внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение штрафов от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за публичное оправдание или пропаганду семейно-бытового насилия. Информация о документе размещена в думской базе данных.

Предлагается внести соответствующую норму в КоАП РФ. Законопроектом определено, что под семейно-бытовым насилием понимается умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания или имущественного вреда в отношении близких родственников.

Исключением станут случаи демонстрации семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства — при условии формирования негативного отношения к насилию и отсутствия признаков его пропаганды или оправдания.

В правительстве отметили, что вопрос, затронутый в законопроекте, уже урегулирован действующим законодательством. В отзыве Кабмина указано, что в России существуют запреты на распространение информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и жестокости, и предусмотрена ответственность за их нарушение. Правительство также ссылается на соответствующие статьи КоАП РФ.

Рената Валеева