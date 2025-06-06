Андрей Минаков поздравил КОС-СИНТЕЗ с победой в Кубке России
С победой в Кубке России — 2025 и золотым дублем в сезоне 2024-2025 КОС-СИНТЕЗ поздравил пловец СК СИНТЕЗ, рекордсмен и чемпион мира по плаванию в эстафете Андрей Минаков.
Сейчас спортсмен находится в США, где ведет планомерную подготовку к чемпионату мира в Сингапуре и вместе со своим тренером Алексеем Кузнецовым следит за успехами и выступлениями одноклубников.
Напомним, накануне плей-офф ватерпольного чемпионата России в апреле Андрей Минаков посетил тренировку ватерполистов КОС-СИНТЕЗ и пожелал им удачи.
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