Андрей Минаков поздравил КОС-СИНТЕЗ с победой в Кубке России

Фото: предоставлено СК «Синтез»

С победой в Кубке России — 2025 и золотым дублем в сезоне 2024-2025 КОС-СИНТЕЗ поздравил пловец СК СИНТЕЗ, рекордсмен и чемпион мира по плаванию в эстафете Андрей Минаков.

Сейчас спортсмен находится в США, где ведет планомерную подготовку к чемпионату мира в Сингапуре и вместе со своим тренером Алексеем Кузнецовым следит за успехами и выступлениями одноклубников.

Напомним, накануне плей-офф ватерпольного чемпионата России в апреле Андрей Минаков посетил тренировку ватерполистов КОС-СИНТЕЗ и пожелал им удачи.

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