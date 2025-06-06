Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2025/2026

Фото: Динар Фатыхов

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала состав национальной команды на сезон-2025/2026.



В парном катании в команду вошли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Илья Миронов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

В женском одиночном катании выступят Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова и Анна Фролова.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Мужчины будут представлены Петром Гуменником, Владиславом Дикиджи, Макаром Игнатовым, Марком Кондратюком, Глебом Лутфуллиным и Евгением Семененко.

В танцах на льду выступят Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.

Основной тренер сборной остается Елена Чайковская.

Старшие тренеры: Валерий Артюхов в парном катании, Галина Голубкова в женском одиночном и Татьяна Тарасова в мужском одиночном катании.

Напомним, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что проект школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани прошел все этапы согласования.

Анастасия Фартыгина