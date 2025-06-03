Маск обрушился с критикой на законопроект Трампа о сокращении расходов: «Отвратительная мерзость»

Илон Маск резко осудил законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» в социальной сети X. Предприниматель, ранее возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), выразил глубокое разочарование этим документом, неофициально именуемым «большой красивый закон» (Big Beautiful Bill).

— Этот законопроект о расходах — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете, — написал Маск, передает РИА «Новости».

По словам миллиардера, законопроект, предусматривающий сокращение федеральных расходов на $1,5 трлн, приведет к увеличению бюджетного дефицита США до $2,5 трлн, обрекая американских граждан на «непосильный долг». Маск подчеркнул, что данный закон подрывает результаты работы, проведенной ранее в DOGE.

Напомним, что палата представителей США приняла «большой красивый закон» 22 мая. Законопроект предусматривает продление налоговых послаблений наряду с существенными сокращениями расходов.



Рената Валеева