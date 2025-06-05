В Татарстане с начала 2025 года количество МСП выросло на 4,5 тысячи

Сельское хозяйство Татарстана демонстрирует впечатляющий рост. Число малых и средних сельскохозяйственных предприятий (МСП) в республике с начала 2025 года увеличилось на 4,5 тыс., достигнув 192 тыс. Об этом пишет «Корпорация МСП».

Доход сельскохозяйственных МСП в 2024 году составил около 4 трлн рублей, а по итогам 2025 года ожидается превышение отметки на 4,7 трлн рублей. В этом секторе занято порядка 815 тыс. человек.

При этом 85% татарстанских сельхозпредпринимателей специализируются на растениеводстве и животноводстве.

Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстан входит в десятку регионов России по количеству МСП в сельском хозяйстве. Список возглавляют Краснодарский край, Ростовская область и другие ведущие аграрные регионы страны.

В 2024 году сельскохозяйственные предприниматели получили 15,4 млрд рублей в рамках «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Кроме того, для развития рынков сбыта в 36 регионах России, включая Татарстан, функционируют 92 «фермерских рынка».

Число молодых предпринимателей в России достигло более 270 тысяч человек в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Рената Валеева