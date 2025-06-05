Смертельное ДТП в Нижнекамске: мотоциклист погиб в столкновении с Lada
В Нижнекамске сегодня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada совершил столкновение с мотоциклом Honda, двигавшимся в попутном направлении. Им управлял водитель 1998 года рождения.
В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.
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