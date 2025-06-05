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Смертельное ДТП в Нижнекамске: мотоциклист погиб в столкновении с Lada

17:28, 05.06.2025
Смертельное ДТП в Нижнекамске: мотоциклист погиб в столкновении с Lada
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

В Нижнекамске сегодня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada совершил столкновение с мотоциклом Honda, двигавшимся в попутном направлении. Им управлял водитель 1998 года рождения.

В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

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