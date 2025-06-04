Вильфанд: один год из ближайших 5 лет станет самым жарким в истории Земли

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью 80% один год из следующих пяти лет (с 2025 по 2029 год) станет самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости». По прогнозам Вильфанда, температура этого рекордного года превзойдет показатели 2024 года.

Ученый также отметил 70-процентную вероятность того, что повышение средней глобальной температуры в период с 2025 по 2029 год превысит 1,5 градуса Цельсия. Это критическая отметка, зафиксированная Парижским соглашением по климату.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне средняя температура в Татарстане ожидается выше климатической нормы. По его словам, на 20% территории России, включая север Поволжья, температура будет выше обычной.

Рената Валеева