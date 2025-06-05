В Аксубаевском районе Татарстана назначен новый начальник ОМВД

Фото: Динар Фатыхов

В ОМВД России по Аксубаевскому району назначен новый руководитель — подполковник полиции Юлдус Билалов. Представление нового начальника личному составу и руководству района провел замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майор полиции Алексей Завгороднев.

Юлдус Билалов — уроженец Аксубаевского района, выпускник Елабужской школы милиции. Более 10 лет своей службы Билалов посвятил родному району, пройдя путь от рядового следователя до замначальника ОВД. В последующем он руководил отделением МВД России по Черемшанскому району.

Генерал-майор полиции Завгороднев выразил уверенность в том, что богатый опыт работы Билалова позволит ему быстро освоиться в новой должности, эффективно изучить особенности оперативной обстановки в Аксубаевском районе и организовать работу отделения на высоком профессиональном уровне.

Рената Валеева