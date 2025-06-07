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Казань вошла в число растущих центров аутсорсинга учетных функций

22:00, 07.06.2025
Казань вошла в число растущих центров аутсорсинга учетных функций
Фото: Максим Платонов

По данным рейтингового агентства RAEX, рынок аутсорсинга учетных функций в 2024 году показал устойчивый рост, включая региональные центры.

В Казани заметно проявилась положительная динамика: местная компания КУБ2Б вошла в рейтинг крупнейших аутсорсинговых организаций, продемонстрировав значительный рост.

В целом совокупный доход 83 крупнейших компаний-участников рейтинга вырос на 14%, до 18,695 млрд рублей.

Появление казанской компании среди новых участников подтверждает тенденцию развития отрасли в регионах. Совокупная выручка новых игроков, включая КУБ2Б, увеличилась на 60% и достигла 847 млн рублей.

Развитие аутсорсинга в Казани соответствует общероссийским трендам: растущий спрос на передачу непрофильных функций внешним исполнителям, адаптация к законодательным изменениям и переход на отечественное программное обеспечение.

По результатам первого квартала 2025 года позитивная динамика сохранилась — выручка компаний отрасли выросла на 9%.

Матвей Гавриков

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