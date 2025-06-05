Максимальная ставка по банковским вкладам может упасть ниже 18% к концу года

Фото: Динар Фатыхов

Экономисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозируют, что максимальная ставка по банковским вкладам в России к концу 2025 года может опуститься ниже 18%, сообщает РБК.

Если ключевая ставка останется на уровне 18—19%, то это повлияет на привлекательность вкладов для населения, которое будет перетекать из коротких депозитов в долгосрочные.

В первом квартале 2025 года рост вкладов населения замедлился до 0,6%, что значительно ниже 5% за тот же период годом ранее. Эксперты отмечают охлаждение на рынке и ожидают замедления в сегментах накопительных счетов и краткосрочных вкладов.

На 4 июня средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляет 19,36% на три месяца, 19,4% на шесть месяцев и 18,81% на один год. Вклады без дополнительных условий предлагают ставку до 20,5% годовых.



Анастасия Фартыгина