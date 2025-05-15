АСВ: рост вкладов в I квартале 2025 года в России почти остановился

Фото: Михаил Захаров

В первом квартале 2025 года общий объем вкладов в России продемонстрировал замедление темпов роста. Согласно данным государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), сумма вкладов, подлежащих страхованию, увеличилась лишь на 0,6% и достигла 75,9 трлн рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года прирост составлял 5,6%.

— Быстрее всего в I квартале 2025 г. росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей. Их объем вырос на 5,6% по сумме и по количеству вкладчиков, — отметили в АСВ.

Однако динамика вкладов оказалась разнонаправленной. Население продолжило увеличивать объем средств на банковских счетах, но темпы прироста существенно замедлились и составили всего 1,3%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время бизнес, напротив, сокращал свои вложения. Сумма вкладов юрлиц (малых и средних предприятий, социально ориентированных НКО, а также профсоюзов) упала на 3,5%, достигнув 9,4 трлн рублей. Вклады индивидуальных предпринимателей также сократились на 3,9%, опустившись до 2,5 трлн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер размещенных в одном банке денежных средств составил:

для физлиц — 413 тыс. рублей (без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тыс. рублей);

для юрлиц — 3,816 млн рублей;

на счетах эскроу — 8,332 млн рублей;

на спецсчетах — 2,969 млн рублей.

Замедление роста вкладов происходит на фоне сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% с конца октября.

Рената Валеева