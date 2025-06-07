Сегодня в Татарстане температура поднимется до +27 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный 3—8 м/с, местами порывами до 12 м/с. Утром ожидается около +11 градусов и выше, на западе от +14 градусов. Днем температура составит от +22 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина