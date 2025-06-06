Российские компании повысили зарплаты специалистам по кибербезопасности на 36%

Фото: Реальное время

В совместном исследовании «Солара» и hh.ru выявлен рост зарплат в сфере кибербезопасности. Компании готовы платить на 36% больше профессионалам с опытом от 6 лет, несмотря на дефицит кадров в отрасли, который достигает 50—100 тысяч человек.

Аналитики отмечают значительное несоответствие между спросом и предложением: активных соискателей в кибербезопасности в 10 раз меньше, чем в IT. При этом количество вакансий в сфере информационной безопасности увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, а к концу апреля 2025 года их число достигло почти 42 тысяч.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере кибербезопасности составляет 99,9 тысячи рублей, что на треть превышает средний уровень по России.

Наиболее востребованные направления включают безопасную разработку, внедрение ИИ в кибербезопасность и защиту облачных инфраструктур.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты подчеркивают необходимость новых подходов к подготовке специалистов, так как существующие образовательные программы не успевают за развитием технологий. Только 40—50% middle-специалистов успешно проходят технические собеседования, а среди senior-уровня этот показатель достигает 70—80%.

Матвей Гавриков